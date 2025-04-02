«Вернули бумерангом»: Ле пен высказалась о реакции Кремля на ее приговор

Лидер французской фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, обвиненная в неправомерном использовании финансов европарламента, отреагировала на реакцию Кремля на ее арест. Политик иронично отметила, что если изначально весь Запад давал уроки демократии РФ, то теперь сама Москва «бумерангом» дает понять европейским странам, что те нарушают демократические нормы. Об этом она заявила в интервью Parisien.
«Поставьте себя на место Кремля, которому преподают уроки демократии утром, днем и вечером. Теперь они сказали: „Мы вернем им этот урок бумерангом“. Для Кремля это, очевидно, способ поставить [французского президента Эммануэля] Макрона в затруднительное положение», — поделилась Ле Пен в интервью французскому изданию.
В целом Ле Пен выразила обеспокоенность по поводу того, как ее осуждение воспринимается за рубежом и может повлиять на имидж Франции на международной арене. По ее словам, Париж сам себя дискредитирует и в настоящий момент весь мир задается вопросом, что же там происходит.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил мнение, что в Европе нарушаются принципы демократии. Так он отреагировал на решения Парижского суда, который вынес вердикт о запрете Марин Ле Пен, лидеру правой партии «Национальное объединение», участвовать в выборах на государственные должности. Кроме того, ее приговорили к четырем годам лишения свободы. Решение было принято 31 марта.
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