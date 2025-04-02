В Госдуме объяснили, зачем ВСУ пытаются прорвать границу РФ

С приближением мирных переговоров ВСУ все больше предпринимают попыток прорваться сквозь границу России. Этим киевский режим хочет усилить свою позицию за столом переговоров. Таким мнением поделился депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Украине нужны какие-то успехи, чтобы было с чем прийти на переговоры. А идти не с чем, не с тем же, что они до Днепропетровска докатились или до Харькова „…“ [Главе Украины Владимиру] Зеленскому нужно хоть что-то продать, вот он и отправляет войска на смерть ради своей же шкуры, далеко не ценной», — делится своим мнением Андрей Колесник с Лентой.ру. Он отметил, что украинские войска нарушают договоренности, чтобы было с чем прийти на переговоры.
Сообщается, что ВСУ уже четыре раза пытались прорваться через российскую границу. Основные атаки происходят в Белгородской области, возле населенных пунктов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.