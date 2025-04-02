В Госдуме объяснили, зачем ВСУ пытаются прорвать границу РФ

Колесник: ВСУ пытаются прорваться в РФ для усиления переговорных позиций
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ВСУ предпринимают прорваться через границу
ВСУ предпринимают прорваться через границу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С приближением мирных переговоров ВСУ все больше предпринимают попыток прорваться сквозь границу России. Этим киевский режим хочет усилить свою позицию за столом переговоров. Таким мнением поделился депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Украине нужны какие-то успехи, чтобы было с чем прийти на переговоры. А идти не с чем, не с тем же, что они до Днепропетровска докатились или до Харькова „…“ [Главе Украины Владимиру] Зеленскому нужно хоть что-то продать, вот он и отправляет войска на смерть ради своей же шкуры, далеко не ценной», — делится своим мнением Андрей Колесник с Лентой.ру. Он отметил, что украинские войска нарушают договоренности, чтобы было с чем прийти на переговоры.

Сообщается, что ВСУ уже четыре раза пытались прорваться через российскую границу. Основные атаки происходят в Белгородской области, возле населенных пунктов.

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С приближением мирных переговоров ВСУ все больше предпринимают попыток прорваться сквозь границу России. Этим киевский режим хочет усилить свою позицию за столом переговоров. Таким мнением поделился депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Украине нужны какие-то успехи, чтобы было с чем прийти на переговоры. А идти не с чем, не с тем же, что они до Днепропетровска докатились или до Харькова „…“ [Главе Украины Владимиру] Зеленскому нужно хоть что-то продать, вот он и отправляет войска на смерть ради своей же шкуры, далеко не ценной», — делится своим мнением Андрей Колесник с Лентой.ру. Он отметил, что украинские войска нарушают договоренности, чтобы было с чем прийти на переговоры. Сообщается, что ВСУ уже четыре раза пытались прорваться через российскую границу. Основные атаки происходят в Белгородской области, возле населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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