Кремль объяснил, какой ущерб нанесли ВСУ атакой на Новороссийск

Причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были временно выведены из эксплуатации из-за серьезных повреждений, вызванных атакой дронов ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это (вывод из эксплуатации двух водоподготовительных установок — прим. URA.RU) связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС.
Перед временным выводом из эксплуатации двух выносных причальных устройств на морском терминале под Новороссийском была проведена внеплановая проверка Ространснадзора. В конце марта представители Каспийского трубопроводного консорциума также прокомментировали ситуацию. Они писали, что проверка была проведена в связи с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.
Атаки дронов ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не являются единичными случаями. Ранее объекты, связанные с КТК, включая нефтеперекачивающую станцию «Кавказская», также подвергались нападениям, что привело к серьезным последствиям, включая пожары и утечки нефти.
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