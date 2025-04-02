Кремль объяснил, какой ущерб нанесли ВСУ атакой на Новороссийск

Песков: остановка причалов КТК в Новороссийске связана с ударами дронов ВСУ
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Вывод из эксплуатации причалов в Новороссийске связан с ударами дронов ВСУ, уточнил Дмитрий Песков
Вывод из эксплуатации причалов в Новороссийске связан с ударами дронов ВСУ, уточнил Дмитрий Песков Фото:

Причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были временно выведены из эксплуатации из-за серьезных повреждений, вызванных атакой дронов ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это (вывод из эксплуатации двух водоподготовительных установок — прим. URA.RU) связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС. 

Перед временным выводом из эксплуатации двух выносных причальных устройств на морском терминале под Новороссийском была проведена внеплановая проверка Ространснадзора. В конце марта представители Каспийского трубопроводного консорциума также прокомментировали ситуацию. Они писали, что проверка была проведена в связи с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Атаки дронов ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не являются единичными случаями. Ранее объекты, связанные с КТК, включая нефтеперекачивающую станцию «Кавказская», также подвергались нападениям, что привело к серьезным последствиям, включая пожары и утечки нефти.

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Причалы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) были временно выведены из эксплуатации из-за серьезных повреждений, вызванных атакой дронов ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это (вывод из эксплуатации двух водоподготовительных установок — прим. URA.RU) связано с тем ущербом, который был нанесен инфраструктуре КТК после ударов украинскими дронами. Не нужно об этом забывать, что там был нанесен гигантский ущерб, очень сложный ущерб в технологическом плане. И это не может, естественно, не иметь последствий для работоспособности всей системы, к сожалению», — сказал Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает ТАСС.  Перед временным выводом из эксплуатации двух выносных причальных устройств на морском терминале под Новороссийском была проведена внеплановая проверка Ространснадзора. В конце марта представители Каспийского трубопроводного консорциума также прокомментировали ситуацию. Они писали, что проверка была проведена в связи с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Атаки дронов ВСУ на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) не являются единичными случаями. Ранее объекты, связанные с КТК, включая нефтеперекачивающую станцию «Кавказская», также подвергались нападениям, что привело к серьезным последствиям, включая пожары и утечки нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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