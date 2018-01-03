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04 января 2018
03 января 2018
Главные новости Москвы
19:11  03 января 2018 9

Россиянин отрубил знакомому голову во время новогоднего застолья

Северная корея, баллистические ракеты, ядерный взрыв, эксгибиционист, кровь на полу, нож, убийство, нож в крови, кровь на полу, окровавленный нож, капли крови, пятна крови
Силовики нашли в квартире тело мужчины и многочисленные следы кровиФото: depositphotos.com © URA.RU

Жителя Великого Новгорода, которого обвиняют в убийстве приятеля, заключили под стражу на два месяца. Следователи считают, что мужчины поссорились во время новогоднего застолья, после чего один из них отрубил другому голову и выбросил ее в окно.

Решение вынес Новгородский районный суд, обвиняемый уже признал вину, передает Life.ru. По данным издания, местный житель использовал топор. При этом в региональном СК РФ предположили, что это был нож. Сообщение о том, что в одном из дворов по улице Псковской обнаружили голову мужчины, поступило силовикам 1 января 2018 года.

В ведомстве завели дело об убийстве, позже силовики установили квартиру, где произошло преступление. В ходе обыска было обнаружено тело погибшего мужчины, многочисленные следы крови, предметы одежды в крови и возможное орудие преступления. Хозяина квартиры доставили в следственный отдел. Расследование уголовного дела продолжается.

Юрий Викторов
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