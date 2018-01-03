Россиянин отрубил знакомому голову во время новогоднего застолья

Жителя Великого Новгорода, которого обвиняют в убийстве приятеля, заключили под стражу на два месяца. Следователи считают, что мужчины поссорились во время новогоднего застолья, после чего один из них отрубил другому голову и выбросил ее в окно.
Решение вынес Новгородский районный суд, обвиняемый уже признал вину, передает Life.ru. По данным издания, местный житель использовал топор. При этом в региональном СК РФ предположили, что это был нож. Сообщение о том, что в одном из дворов по улице Псковской обнаружили голову мужчины, поступило силовикам 1 января 2018 года.
В ведомстве завели дело об убийстве, позже силовики установили квартиру, где произошло преступление. В ходе обыска было обнаружено тело погибшего мужчины, многочисленные следы крови, предметы одежды в крови и возможное орудие преступления. Хозяина квартиры доставили в следственный отдел. Расследование уголовного дела продолжается.