Пятеро подростков в новогоднюю ночь зверски избили сына чиновницы. ФОТО

Под Киевом в новогоднюю ночь пятеро подростков зверски избили сына начальницы службы по делам детей в Васильковской районной государственной администрации. Подозреваемых уже нашли, самому старшему из них 15 лет, а младшему — 11.
Подростки в поселке Глеваха Киевской области в ночь на 1 января напали на сына чиновницы Натальи Ибрагимовой, когда тот возвращался с празднования Нового года. О произошедшем женщина сама написала на своей странице в «Фейсбук».
По словам Ибрагимовой, ее сын попал на глаза «компании отморозков», которые «искали жертву». Молодые люди забрали у парня телефон, кошелек, паспорт и начали зверски избивать юношу. Женщина отметила, что сына «добивали битой, потому что хотели убить». Когда молодой человек потерял сознание, его бросили на дороге. Позже злоумышленники хотели спрятать тело, но к лежащему на асфальте юноше подошли прохожие, которые и вызвали скорую.
У молодого человека треснул череп, также врачи обнаружили у него гематомы и диагностировали рассечение головы. Мать пострадавшего отметила, что ее сына уже прооперировали.
Также женщина сообщила, что была готова «рвать жилы руками» тем, кто «убивал» ее сына, однако подозреваемыми в нападении на молодого человека оказались подростки. «Это же дети», — подытожила чиновница.