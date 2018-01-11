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11 января 2018
10 января 2018
09 января 2018
13:10  11 января 2018 0

В крупнейшем городе ХМАО подняли цены на проезд в общественном транспорте

Теплые остановочные павильоны. Сургут , автобус, общественный транспорт, теплая остановка
Вслед за появлением теплых остановок в Сургуте выросла цена за проезд на автобусеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте утверждены новые тарифы на проезд в автобусах и маршрутных такси. О новых ценах сообщает пресс-служба муниципальной администрации.

Стоимость проезда на автобусе в крупнейшем городе ХМАО увеличена с 22,5 до 23,5 рубля. Новые тарифы для маршрутных такси утверждены, но вступят в силу только с 15 января. На номерах 12, 20, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 40, 53, 69, 95, 96 цена вырастет с 25 до 26 рублей.

Динамика роста цен на проезд в общественном транспорте Сургута в 2018 году повысилась в два раза. В 2017-м, напомним, стоимость увеличилась только на 50 копеек.

Эльдар Булатов
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