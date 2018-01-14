23:00 14 января 2018 3

Мужчина открыл огонь из травматического оружия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мужчина в Москве выстрелил в хулигана, который прыгал по его автомобилю. Он открыл огонь после того, как дебошир повредил зеркала и полез в драку.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в ночь на 14 января возле Белорусского вокзала. Владелец машины потребовал у хулигана прекратить прыгать на кузове авто, однако тот попытался решить вопрос кулаками, цитирует РИА «Новости» пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В результате мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в воздух, а затем в ногу. Силовики уже установили участников конфликта и проводят проверку по факту инцидента.