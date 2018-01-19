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19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
13:07  19 января 2018 2

В ХМАО замерзли очистные сооружения, фекалии заливают поля. ФОТО

Очистные сооружения не смогли работать при сильном морозеФото: Александр Хильман

Эпидемиологическая вспышка грозит Советскому району в ХМАО, когда весной оттают отходы канализации, вылитые прямо на поля. То, что очистные сооружения в городском поселении Малиновском замерзли, выявили во время рейда члены местного ОНФ.

«Не соблюдается процесс очистки сточных вод. На момент мониторинга 18 января 2018 года часть отстойников была замерзшей, а стоки сбрасывались сразу на рельеф местности. Кроме того, ассенизационные автомобили сливают канализационные стоки не в установленные места, а, в связи с аварийным состоянием канализационных насосных станций, прямо на иловые поля, на территорию КОС-2700 городского поселения Малиновский», — сообщил «URA.RU» Александр Хильман, член регионального штаба ОНФ.

По словам активиста, за ситуацией с этими канализационными очистными сооружениями ОНФ следит последние полтора года. «Мы неоднократно указывали администрации Советского района, что очистные сооружения нуждаются в ремонте, что возможна аварийная ситуация. Но власти игнорировали наши обращения», — продолжает Александр Хильман.

ОНФ выявил сливы канализации
Фото: Александр Хильман

Общественник опасается, что весной, когда канализационное стоки оттают, в Малиновском может произойти вспышка инфекции. «Кроме того, поля, куда сливают канализацию, находятся в непосредственной близости от Малиновского. Когда это оттает весной, люди задохнутся от вони», — подытожил Хильман.

Сотрудники ОНФ уже написали о сложившейся ситуации заявление в природоохранную прокуратуру. Редакция «URA.RU» обратилась за комментарием в администрацию Советского района. «У нас нет информации, что там что-то замерзло», — ответил и. о. начальника комитета по развитию коммунального комплекса администрации Сергей Шилин.

Александр Лукманов
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