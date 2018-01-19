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19 января 2018
15:08  19 января 2018 2

В соцсетях заблокируют группы, призывающие к насилию в школах

Хакер, IT (иллюстрации), компьютер, хакер, взлом, програмист, хакерство, компьютерная грамотность, програмирование
Группы, пропагандирующие насилие, заблокируютФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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С 19 января Министерство связи и массовых коммуникаций РФ займется блокировкой в соцсетях групп, пропагандирующих массовое насилие. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Волин.

Речь идет о пабликах, пропагандирующих насилие с применением холодного оружия в школах и фактически провоцирующих подростков на последующее самоубийство. По закону их можно приравнять к террористическим и на этом основании блокировать, пояснил Волин. «По аналогии с „Синим китом“ они, вне всякого сомнения, будут заблокированы», — рассказал ТАСС замглавы Минкомсвязи. Он подчеркнул, что блокировка будет осуществляться с пятницы, 19 января, совместными усилиями Минкомсвязи, Роскомнадзора и администраций социальных сетей.

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«Будет мясо». Полиция связала нападение на школу в Бурятии с поножовщиной в Перми и Челябинске. ВИДЕО

Соцсеть «ВКонтакте» заявила, что уже приступила к блокировке. «Мы внимательно следим за этой темой, проводим проактивный мониторинг подобных сообществ, внимательно проверяем все поступающие жалобы от пользователей и передаем в службу модерации все ссылки», — рассказали в пресс- службе «ВК» информагентству RNS.

19 января в школе Улан-Удэ девятиклассник с топором ворвался в класс, где шел урок, и напал на учительницу и учеников. «Коктейлем Молотова» он поджег помещение. По рассказу педагога, подросток топором рубил детей, выбегавших из класса.

Аналогичные инциденты ранее произошли в школах Перми и Челябинской области. Там старшеклассники устроили поножовщину. «URA.RU» писало, что полиция выдвинула версию о взаимосвязи трех нападений на школы посредством социальных сетей.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
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