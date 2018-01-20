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20 января 2018
07:46  20 января 2018 7

«Я точно не псковская девственница». Водонаева показалась без макияжа и призвала к естественности. ФОТО, ВИДЕО

Очередной эмоциональный пост звезда телешоу посвятила женской красоте и естественностиФото: Алена Водонаева, Instagram

Откровенный фотошоп в соцсетях давно уже должен выйти из моды, да и в целом девушкам не стоит перебарщивать с услугами пластических хирургов. Об этом в своем Instagram заявила телеведущая Алена Водонаева. Очередной эмоциональный пост звезда телешоу посвятила женской красоте и естественности.

Водонаева призналась, что редактирует свои фотографии («Уж в этом деле я точно не псковская девственница»), но делает очень аккуратно, потому что «профили, в которых нет живых видео с лицом человека», не внушают ей доверия. Также Алена призвала девушек не злоупотреблять услугами пластических хирургов: «Я горжусь тем, что у меня еще не обколото лицо. У меня нет резиновых губ, отпиленного носа-пекинеса и чудовищных неестественных скул, из-за которых многие девушки похожи на могучих индейцев». Водонаева призвала представительниц слабого пола к естественности, правильному отношению к себе и здоровому образу жизни, поскольку «и в 35 ваша кожа при условии наличия элементарной любви к себе может и должна выглядеть чисто и великолепно». Именно эти вещи помогают ей сохранять красоту, заявила телеведущая.

Виктор Жуков
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