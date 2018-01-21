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21 января 2018
09:35  21 января 2018 2

Тренер клуба КХЛ во время олимпийского перерыва собирается «бухать» вместе с командой

Хоккейная эстафета с участием Автомоболиста к премьере сериала Молодежка на СТС, клюшки, шайба
Команда готовится к плей-офф и пока не знает, кто будет ее соперникомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Петерис Скудра, главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» заявил, что его команда во время перерыва на Олимпийские игры будет «бухать».

«Чем будет заниматься команда в олимпийский перерыв? Не знаю, бухать. Что мы можем делать…», — заявил Скудра. По его словам, команда пока не знает, кто выступит ее соперником и готовится к плей-офф. А первоочередная задача спортсменов заключается в том, чтобы «подтянуть свою игру», считает тренер.

Напомним, нижнегородское «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Скудры сыграет в плей-офф Кубка Гагарина.

Виктор Жуков
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