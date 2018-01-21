Тренер клуба КХЛ во время олимпийского перерыва собирается «бухать» вместе с командой

Команда готовится к плей-офф и пока не знает, кто будет ее соперником
Петерис Скудра, главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» заявил, что его команда во время перерыва на Олимпийские игры будет «бухать».
«Чем будет заниматься команда в олимпийский перерыв? Не знаю, бухать. Что мы можем делать…», — заявил Скудра. По его словам, команда пока не знает, кто выступит ее соперником и готовится к плей-офф. А первоочередная задача спортсменов заключается в том, чтобы «подтянуть свою игру», считает тренер.
Напомним, нижнегородское «Торпедо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Скудры сыграет в плей-офф Кубка Гагарина.