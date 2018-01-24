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24 января 2018
13:17  24 января 2018 3

На предприятии тюменского экс-чиновника поймали взяточника. Деньги он получал из Екатеринбурга

Клипарт., взятка, деньги
С 2013 по 2016 год сотрудник птицефабрики получил свыше 600 тысяч рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени суд вынес приговор в отношении бывшего главного зоотехника птицефабрики «Боровская». Он признан виновным в получении крупной взятки от одной из екатеринбургских фирм, занимавшихся поставками кормов для животных.

По данным областной прокуратуры, в период с 2013 по 2016 год тюменская птицефабрика по указанию главного зоотехника регулярно закупала корм для крупного рогатого скота у екатеринбургского предприятия. Производители, в свою очередь, каждые три месяца переводили зоотехнику деньги за продвижение их продукции. Всего птицефабрикой было приобретено свыше 200 тонн кормовой добавки. Общая сумма средств, полученной зоотехником, составила 610 тысяч рублей.

«Суд назначил бывшему главному зоотехнику штраф в размере 2,1 млн рублей в доход государства. Кроме того, взыскал в доход государства полученную им взятку более 610 тыс. рублей и конфисковал прицеп осужденного», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе тюменской областной прокуратуры.

Напомним: ПАО «Птицефабрика Боровская» принадлежит правительству Тюменской области. Директором компании является Евгений Несват — экс-глава областного департамента имущественных отношений, который ушел из правительства региона в январе 2013 года — в разгар скандала из-за земельных участков в центре города под Спасской церковью. Тогда православная общественность на митингах стояла с плакатами, требуя его отставки.

Ранее «URA.RU» сообщало о случаях воровства на птицефабрике «Боровская». Анонимный читатель рассказал агентству о краже продукции начальником смены охраны предприятия. Позже выяснилось, что упомянутый сотрудник был уволен из-за подозрений в хищениях.

Сергей Макеев
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