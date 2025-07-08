08 июля 2025

Зеленский ввел новые санкции против РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о введение санкций против ряда стран
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБОУ о введение санкций против ряда стран Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о введении санкций против физических лиц и компаний из России, Белоруссии, Китая и Турции. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

«Украина синхронизировала санкции против России с тремя пакетами Евросоюза... В 15-й пакет санкций Евросоюза против России вошли россияне, белорусы, китайцы и представители других стран. Среди фигурантов — российский летчик Александр Азаренков … и производитель боевых роботов ООО „Гумыч“», — говорится в сообщении украинского агентства со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка.

В 16-й санкционный пакет были включены предприятия из России, Китая и Турции. Украинский перечень был расширен за счет таких организаций, как российский центр «Воин», специализирующийся на военно-патриотическом воспитании, а также компания «Южный флот», осуществляющая перевозки нефти. В состав 17-ого пакета вошли граждане России, Китая и Турции, а также золотодобывающая компания «Петропавловск» и китайская фирма Skywalker Technology Co. Ltd.

Во вторник Владимир Зеленский подписал указ о реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающего введение санкций в отношении пяти китайских компаний.

Ранее, 20 июня 2025 года, президент Украины уже вводил санкции против российских производителей беспилотников, включая компании, связанные с производством БПЛА «Герань», «Орлан-10» и других систем. Тогда под ограничения попали организации, вовлеченные в создание и поставку военных технологий для России.

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Президент Украины Владимир Зеленский 8 июля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) о введении санкций против физических лиц и компаний из России, Белоруссии, Китая и Турции. Об этом сообщает агентство РБК-Украина. «Украина синхронизировала санкции против России с тремя пакетами Евросоюза... В 15-й пакет санкций Евросоюза против России вошли россияне, белорусы, китайцы и представители других стран. Среди фигурантов — российский летчик Александр Азаренков … и производитель боевых роботов ООО „Гумыч“», — говорится в сообщении украинского агентства со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка. В 16-й санкционный пакет были включены предприятия из России, Китая и Турции. Украинский перечень был расширен за счет таких организаций, как российский центр «Воин», специализирующийся на военно-патриотическом воспитании, а также компания «Южный флот», осуществляющая перевозки нефти. В состав 17-ого пакета вошли граждане России, Китая и Турции, а также золотодобывающая компания «Петропавловск» и китайская фирма Skywalker Technology Co. Ltd. Во вторник Владимир Зеленский подписал указ о реализации решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающего введение санкций в отношении пяти китайских компаний. Ранее, 20 июня 2025 года, президент Украины уже вводил санкции против российских производителей беспилотников, включая компании, связанные с производством БПЛА «Герань», «Орлан-10» и других систем. Тогда под ограничения попали организации, вовлеченные в создание и поставку военных технологий для России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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