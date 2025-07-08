08 июля 2025

Бастрыкин заинтересовался обрушением потолка в доме с многодетной семьей в Златоусте

СК разбирается с обрушением потолка в доме с многодетной семьей в Златоусте
© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы дома боятся дальнейших разрушений
Жильцы дома боятся дальнейших разрушений Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нарушения жилищных прав граждан в Златоусте. Ранее в доме, где живет многодетная семья, обрушился потолок. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

В СК РФ уточнили, что инцидент произошел в квартире соседей, однако семья обеспокоена, что аналогичные разрушения могут произойти и в их жилье. По словам заявителей, управляющая компания из Подмосковья не реагирует на обращения по поводу состояния дома, хотя регулярно направляет счета за обслуживание.

Как сообщало URA.RU, ранее в Челябинской области уже проводились проверки после жалоб жителей на нарушения жилищных прав: в Еманжелинске следователи разбирались с повреждением крыши многоквартирного дома, а в Усть-Катаве рассматривали обращения переселенцев из аварийного жилья. В обоих случаях глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручал доложить о ходе расследований и контролировать ситуацию.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нарушения жилищных прав граждан в Златоусте. Ранее в доме, где живет многодетная семья, обрушился потолок. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении. В СК РФ уточнили, что инцидент произошел в квартире соседей, однако семья обеспокоена, что аналогичные разрушения могут произойти и в их жилье. По словам заявителей, управляющая компания из Подмосковья не реагирует на обращения по поводу состояния дома, хотя регулярно направляет счета за обслуживание. Как сообщало URA.RU, ранее в Челябинской области уже проводились проверки после жалоб жителей на нарушения жилищных прав: в Еманжелинске следователи разбирались с повреждением крыши многоквартирного дома, а в Усть-Катаве рассматривали обращения переселенцев из аварийного жилья. В обоих случаях глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручал доложить о ходе расследований и контролировать ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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