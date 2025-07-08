Мишустин решил главный вопрос экономики в 2025 году

Развитие сотрудничества с Саудовской Аравией в нефтегазовом секторе позволит России стабилизировать экономику. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии международного промышленного форума «Иннопром-2025» в Екатеринбурге 8 июля отметил хорошие перспективы взаимодействия с арабской страной, которая выступила партнером мероприятия. Углубление связей с Саудовской Аравией, ОАЭ и другими странами ОПЕК+ даст РФ доступ к передовым решениям, которые снизят стоимость добычи и переработки нефти и сделают падение цены барреля менее болезненным для казны, отмечают эксперты.
Первый экспонат выставки премьер-министр осмотрел уже в екатеринбургском аэропорту Кольцово, передает собкор URA.RU. Это опытный образец обновленного отечественного самолета Ил-114-300. Он создается специально для местных авиалиний, с возможностью эксплуатации в труднодоступных регионах со слабой сетью аэродромов. К декабрю 2025 года планируется завершить сертификацию самолета и запустить его в серийное производство.
Осмотр выставки на площадке «Екатеринбург-Экспо» Мишустин начал с павильона со стендами дружественных стран. Центральную часть этого помещения заняла экспозиция Саудовской Аравии (это государство всегда считалось главным конкурентом России на энергетическом рынке), которая в этом году выступила страной-партнером «Иннопрома».
Со стендом главу правительства ознакомил министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрагим Аль-Хураиф. Он подчеркнул, что решение выступить партнером говорит о намерении и дальше развивать торгово-экономические отношения с Россией.
«Сегодня на стенде представлены многие государственные организации Саудовской Аравии, которые заинтересованы в привлечении инвестиций в нашу страну. Это наше министерство, а также министерства туризма, инвестиций и другие структуры. В вашей стране есть большое количество полезных ископаемых и огромный опыт их переработки. Мы надеемся, что сможем посотрудничать в этом направлении. Много наших компаний приняли участие в выставке», — акцентировал внимание саудовский министр.
Мишустин назвал стенд арабской страны «очень инновационным», и министр государства-партнера ответил, что эта оценка очень важна для него. Бандар ибн Ибрагим Аль-Хураиф добавил, что саудиты на выставке ознакомились с высокотехнологичной продукцией российских компаний и хотели бы, чтобы она способствовала реализации четвертой промышленной революции в Саудовской Аравии. После этого российский премьер и арабский министр какое-то время общались «не для прессы», с выключенным микрофоном.
Также на выставке Мишустин посетил стенды Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Узбекистана и ряда инновационных компаний. Также премьер ознакомился с экспозициями Свердловской, Челябинской областей и Башкортостана.
В главной стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» Мишустин принял участие вместе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым, зампредами правительств Казахстана, Белоруссии и Узбекистана — Романом Скляром, Виктором Каранкевичем и Жашмидом Ходжаевым, а также встречавшим его на стенде саудовским министром.
Мишустин, открывая сессию, заострил внимание на том, что в этом году «Иннопром» проходит в юбилейный, 15-й раз и стал центром притяжения компаний — индустриальных лидеров, как России, так и дружественных государств. Премьер подчеркнул, что на «Иннопроме» работают делегации 17 зарубежных стран, включая, помимо вышеназванных, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Турцию, Иран, Китай и другие. Россия рада видеть всех, кто готов к конструктивному диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству, добавил премьер.
«В этом году партнером „Иннопрома“ стала Саудовская Аравия. Наши страны объединяет стремление к самостоятельности и технологической независимости. Мы разделяем настрой наших друзей на совместную работу в духе прагматизма и партнерства. Торгово-экономические отношения между Российской Федерацией и Саудовской Аравией развиваются динамично. Считаю, что у нас есть хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтегазовой сфере, машиностроении, автопроме, фармацевтике, производстве минеральных удобрений, сфере IT и многих других», — сказал Мишустин. Премьер также выразил поддержку проведению выездного «Иннопрома» в Саудовской Аравии в 2026 году.
Достижение технологического лидерства для России — это не только развитие новых направлений, но и обеспечение передовыми технологиями традиционных отраслей, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов. В их числе нефтяная отрасль. Поэтому неслучайно партнерами «Иннопрома» уже второй год подряд становятся арабские страны — в прошлом году ОАЭ, а в этом — Саудовская Аравия.
«Взаимоотношения России с арабским миром в последнее время сильно улучшились. Москва долгое время выстраивала свою репутацию как абсолютно надежного партнера, который всегда соблюдает договоренности, и это дает результаты, в том числе для развития сотрудничества с этими странами», – отметил эксперт.
Углубление сотрудничества с арабами дает России более широкий доступ к современным технологиям добычи и переработки углеводородов, объяснил собеседник URA.RU. В основном они западные, однако Саудовская Аравия и ОАЭ уже успели наработать и свои компетенции, которыми могут поделиться.
«Эти решения дают российским компаниям, во-первых, увеличение глубины переработки и рост добавочной стоимости, а во-вторых, оптимизацию затрат, появление новых катализаторов, повышение прочности конструкций. Те же технологии хранилищ у нас пока достаточно слабо развиты», — говорит Худалов.
По его словам, обмен опытом и наработками позволит российской экономике сохранить стабильность в условиях падения цен на нефть, что важно не только для устойчивости бизнеса, но и для наполнения бюджета, который зависит от нефтяных доходов.
У России также есть компетенции, интересные нефтяной отрасли Саудовской Аравии и других арабских стран, комментирует Александр Фролов. Российские компании, в том числе сервисные, и раньше предпринимали попытки выйти на рынки стран Ближнего Востока. Некоторые буровые компании из РФ предлагали в этих странах свои услуги.
«Сейчас есть возможность вывести такое сотрудничество на новый уровень. И Саудовская Аравия, и ОАЭ — крупные нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие страны, а значит, емкие рынки сбыта для наших производителей оборудования и технологий. Их выбор в качестве ключевых партнеров, в том числе таких форумов, более чем оправдан», — сказал эксперт.
У арабских стран общая с Россией проблема — высокая степень зависимости от сырьевых доходов, подчеркивает Максим Чирков. Экспорт нефти дал серьезный толчок их развитию, но в перспективе будет его ограничивать. Поэтому они прикладывают большие усилия, чтобы диверсифицировать свои экономики. В том числе активно привлекают зарубежные инвестиции в высокотехнологичные сектора и представляют свои возможности на международных площадках.
«Традиционные технологические лидеры — страны Запада — утрачивают монополию на инновационное развитие, что открывает большие возможности для России и других стран глобального Юга и БРИКС. Они все больше начинают ориентироваться на РФ, где инновационные процессы пошли очень активно, чего мир не ждал в начале 2022 года. Но в то же время перед страной стоят определенные вызовы, и дальше развиваться без технологических преобразований и объединения усилий с партнерами не получится», — говорит Чирков.
Технологическое лидерство необходимо для устойчивого развития экономики – минимизации внешних и внутренних рисков, отмечает Вадим Евсеев. «Россия создает пул внешних заказчиков, чтобы противостоять давлению западных стран, продолжающих вводить против нее санкции.
Они стараются ограничить наши возможности — индустриальные, логистические, страховые. Поэтому РФ развивает международные связи, в которых заинтересованы и наши партнеры, в частности, страны БРИКС», — резюмировал собеседник URA.RU.
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