08 июля 2025

Почти 900 жителей ХМАО нашли работу на ярмарке трудоустройства

© Служба новостей «URA.RU»
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На ярмарке вакансий проводилась работа с ветеранами СВО и выпускниками
На ярмарке вакансий проводилась работа с ветеранами СВО и выпускниками Фото:

В ХМАО прошел Всероссийский этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», благодаря которому предложения о работе получили 892 человека. Всего в мероприятии поучаствовали 264 работодателя и около трех тысяч соискателей.

«В Югре прошел Всероссийский этап ярмарки трудоустройства „Работа России. Время возможностей“, охвативший 18 муниципалитетов. Участие приняли 264 работодателя, представившие более 3,7 тысячи вакансий, а общее число соискателей составило около трех тысяч человек. 892 жителя округа получили предложения о работе», — передает telegram-канал «Новости Югры».

В Центре занятости ХМАО отметили, что сейчас на рынке больше вакансий, чем работников. Особенно востребованы представители рабочих профессий: слесари, сварщики и операторы, например. Также активная работа проводилась с ветеранами СВО и выпускниками.

Журналист URA.RU поделилась советами, которые помогут совмещать учебу с работой. Подробнее — в нашем материале.

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В ХМАО прошел Всероссийский этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», благодаря которому предложения о работе получили 892 человека. Всего в мероприятии поучаствовали 264 работодателя и около трех тысяч соискателей. «В Югре прошел Всероссийский этап ярмарки трудоустройства „Работа России. Время возможностей“, охвативший 18 муниципалитетов. Участие приняли 264 работодателя, представившие более 3,7 тысячи вакансий, а общее число соискателей составило около трех тысяч человек. 892 жителя округа получили предложения о работе», — передает telegram-канал «Новости Югры». В Центре занятости ХМАО отметили, что сейчас на рынке больше вакансий, чем работников. Особенно востребованы представители рабочих профессий: слесари, сварщики и операторы, например. Также активная работа проводилась с ветеранами СВО и выпускниками. Журналист URA.RU поделилась советами, которые помогут совмещать учебу с работой. Подробнее — в нашем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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