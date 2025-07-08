Почти 900 жителей ХМАО нашли работу на ярмарке трудоустройства

В ХМАО прошел Всероссийский этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», благодаря которому предложения о работе получили 892 человека. Всего в мероприятии поучаствовали 264 работодателя и около трех тысяч соискателей.
«В Югре прошел Всероссийский этап ярмарки трудоустройства „Работа России. Время возможностей“, охвативший 18 муниципалитетов. Участие приняли 264 работодателя, представившие более 3,7 тысячи вакансий, а общее число соискателей составило около трех тысяч человек. 892 жителя округа получили предложения о работе», — передает telegram-канал «Новости Югры».
В Центре занятости ХМАО отметили, что сейчас на рынке больше вакансий, чем работников. Особенно востребованы представители рабочих профессий: слесари, сварщики и операторы, например. Также активная работа проводилась с ветеранами СВО и выпускниками.
Журналист URA.RU поделилась советами, которые помогут совмещать учебу с работой. Подробнее — в нашем материале.
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