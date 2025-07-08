08 июля 2025

Обвинение требует ужесточить наказание бывшему акционеру пермского ОАО «СМЗ»

© Служба новостей «URA.RU»
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С приговором не согласились все участники процесса
С приговором не согласились все участники процесса Фото:

В Прикамье гособвинение требует ужесточить наказание бывшему акционеру ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Игорю Пестрикову. Прокурор предлагает увеличить срок лишения свободы осужденному по статьям о мошенничестве и фальсификации до восьми лет и шести месяцев вместо озвученных ранее восьми лет, указано в судебных материалах.

«Приговор оспорили все стороны. Прокурор Елена Суворова назвала наказание чрезмерно мягким и потребовала увеличить срок лишения свободы до восьми лет и шести месяцев», — на судебное делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». Защита Пестрикова попросила отменить вынесенное в Соликамске решение и оправдать осужденного.

К делу прикреплены документы Интерпола, где уголовное преследование Пестрикова расценивается как политическое. Семья пермского бизнесмена настаивает, что слушания были проведены в закрытом формате, что нарушает действующее законодательство.

Заем на 250 млн рублей на данный момент погашен с процентами. Это означает, что СМЗ получил прибыль. Оплата произведена ООО «СоюзИнвест», выступающим третьим лицом.

В бумагах указано, что предприниматель в данный момент живет во Франции. Очередное заседание по делу намечено на 10 июля.

URA.RU уже рассказывало, что в 2022 году Пестрикова объявили в международный розыск, а в 2025-ом — заочно осудили со штрафом в 1,5 млн рублей. Бизнесмена уличили в двух тяжких преступлениях — это организация растраты в особо крупном размере и покушение на организацию растраты.

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В Прикамье гособвинение требует ужесточить наказание бывшему акционеру ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Игорю Пестрикову. Прокурор предлагает увеличить срок лишения свободы осужденному по статьям о мошенничестве и фальсификации до восьми лет и шести месяцев вместо озвученных ранее восьми лет, указано в судебных материалах. «Приговор оспорили все стороны. Прокурор Елена Суворова назвала наказание чрезмерно мягким и потребовала увеличить срок лишения свободы до восьми лет и шести месяцев», — на судебное делопроизводство ссылается «РБК-Пермь». Защита Пестрикова попросила отменить вынесенное в Соликамске решение и оправдать осужденного. К делу прикреплены документы Интерпола, где уголовное преследование Пестрикова расценивается как политическое. Семья пермского бизнесмена настаивает, что слушания были проведены в закрытом формате, что нарушает действующее законодательство. Заем на 250 млн рублей на данный момент погашен с процентами. Это означает, что СМЗ получил прибыль. Оплата произведена ООО «СоюзИнвест», выступающим третьим лицом. В бумагах указано, что предприниматель в данный момент живет во Франции. Очередное заседание по делу намечено на 10 июля. URA.RU уже рассказывало, что в 2022 году Пестрикова объявили в международный розыск, а в 2025-ом — заочно осудили со штрафом в 1,5 млн рублей. Бизнесмена уличили в двух тяжких преступлениях — это организация растраты в особо крупном размере и покушение на организацию растраты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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