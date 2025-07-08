В центре Екатеринбурга десятки мотоциклистов устроили необычный заезд по центральным улицам города, надев платья и костюмы в честь Дня семьи, любви и верности. Видео с байкерами появились в соцсетях.
«Вот так креативно уральские байкеры отметили День семьи, любви и верности», — отметил telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео можно заметить около 17 мотоциклистов с пассажирками «невестами» в белых платьях.
В Екатеринбурге ранее в честь праздника проходили мероприятия для семей. В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» был организован праздничный вечер для семей Урала — инклюзивная программа «Счастье вашему дому!». Также прошел праздник Белого цветка, который собрал сотни семей и был посвящен возрождению традиций благотворительности, заложенных царской семьей Романовых в 1911 году.
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