08 июля 2025

Уральские байкеры в платьях проехались по Екатеринбургу. Видео

Байкеры в Екатеринбурге устроили заезд в день семьи, любви и верности
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушки разъезжали по городу на мотоциклах в платьях и фатой (Архивное фото)
Девушки разъезжали по городу на мотоциклах в платьях и фатой (Архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга десятки мотоциклистов устроили необычный заезд по центральным улицам города, надев платья и костюмы в честь Дня семьи, любви и верности. Видео с байкерами появились в соцсетях.

«Вот так креативно уральские байкеры отметили День семьи, любви и верности», — отметил telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео можно заметить около 17 мотоциклистов с пассажирками «невестами» в белых платьях.

В Екатеринбурге ранее в честь праздника проходили мероприятия для семей. В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» был организован праздничный вечер для семей Урала — инклюзивная программа «Счастье вашему дому!». Также прошел праздник Белого цветка, который собрал сотни семей и был посвящен возрождению традиций благотворительности, заложенных царской семьей Романовых в 1911 году.

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В центре Екатеринбурга десятки мотоциклистов устроили необычный заезд по центральным улицам города, надев платья и костюмы в честь Дня семьи, любви и верности. Видео с байкерами появились в соцсетях. «Вот так креативно уральские байкеры отметили День семьи, любви и верности», — отметил telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео можно заметить около 17 мотоциклистов с пассажирками «невестами» в белых платьях. В Екатеринбурге ранее в честь праздника проходили мероприятия для семей. В штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» был организован праздничный вечер для семей Урала — инклюзивная программа «Счастье вашему дому!». Также прошел праздник Белого цветка, который собрал сотни семей и был посвящен возрождению традиций благотворительности, заложенных царской семьей Романовых в 1911 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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