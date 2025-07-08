08 июля 2025

Над Новомосковском в Тульской области прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По предварительным данным, в регионе работает ПВО
По предварительным данным, в регионе работает ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В небе над Новомосковском Тульской области слышны громкие хлопки. О взрывах сообщают жители сразу нескольких районов.

«Громкие хлопки слышали в ряде районов, а также ближайших к городу поселков. В некоторых домах задрожали окна. Предварительно, работает ПВО по украинским дронам», — цитирует очевидцев telegram-канал Shot.

Ранее в области ввели режим повышенной опасности из-за угрозы БПЛА. О поврежденных объектах и пострадавших гражданах ничего не сообщалось.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки на территории РФ было уничтожено свыше 200 беспилотников. Об этом сообщает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В небе над Новомосковском Тульской области слышны громкие хлопки. О взрывах сообщают жители сразу нескольких районов. «Громкие хлопки слышали в ряде районов, а также ближайших к городу поселков. В некоторых домах задрожали окна. Предварительно, работает ПВО по украинским дронам», — цитирует очевидцев telegram-канал Shot. Ранее в области ввели режим повышенной опасности из-за угрозы БПЛА. О поврежденных объектах и пострадавших гражданах ничего не сообщалось. По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки на территории РФ было уничтожено свыше 200 беспилотников. Об этом сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...