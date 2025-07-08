Над Новомосковском в Тульской области прогремели взрывы

В небе над Новомосковском Тульской области слышны громкие хлопки. О взрывах сообщают жители сразу нескольких районов.
«Громкие хлопки слышали в ряде районов, а также ближайших к городу поселков. В некоторых домах задрожали окна. Предварительно, работает ПВО по украинским дронам», — цитирует очевидцев telegram-канал Shot.
Ранее в области ввели режим повышенной опасности из-за угрозы БПЛА. О поврежденных объектах и пострадавших гражданах ничего не сообщалось.
По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки на территории РФ было уничтожено свыше 200 беспилотников. Об этом сообщает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.