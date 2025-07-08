08 июля 2025

Центральная больница Сум забита ранеными боевиками ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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В больнице переполнены не только палаты, но и коридоры
В больнице переполнены не только палаты, но и коридоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Центральная клиническая больница города Сум оказалась переполнена ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). В медицинском учреждении заполнены не только все палаты, но и коридоры, где также размещают пациентов.

«Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры. Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — сообщил источник из силовых структур ТАСС. По словам собеседника агентства, в социальных сетях появились сообщения о том, что раненых бойцов ВСУ массово доставляют в гражданскую Центральную клиническую больницу.

Ранее Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что ВСУ потеряли 1305 человек за сутки. Помимо этого, украинские войска лишились одного танка, пяти боевых бронированных машин, шестнадцати артиллерийских установок, пятнадцати складов с боеприпасами, а также тринадцати средств радиоэлектронной борьбы.

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Центральная клиническая больница города Сум оказалась переполнена ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). В медицинском учреждении заполнены не только все палаты, но и коридоры, где также размещают пациентов. «Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры. Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — сообщил источник из силовых структур ТАСС. По словам собеседника агентства, в социальных сетях появились сообщения о том, что раненых бойцов ВСУ массово доставляют в гражданскую Центральную клиническую больницу. Ранее Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что ВСУ потеряли 1305 человек за сутки. Помимо этого, украинские войска лишились одного танка, пяти боевых бронированных машин, шестнадцати артиллерийских установок, пятнадцати складов с боеприпасами, а также тринадцати средств радиоэлектронной борьбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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