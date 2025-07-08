Центральная больница Сум забита ранеными боевиками ВСУ

Центральная клиническая больница города Сум оказалась переполнена ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). В медицинском учреждении заполнены не только все палаты, но и коридоры, где также размещают пациентов.
«Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры. Жителей Сум уже давно не принимают в учреждение здравоохранения, отказывая в госпитализации под любым предлогом», — сообщил источник из силовых структур ТАСС. По словам собеседника агентства, в социальных сетях появились сообщения о том, что раненых бойцов ВСУ массово доставляют в гражданскую Центральную клиническую больницу.
Ранее Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что ВСУ потеряли 1305 человек за сутки. Помимо этого, украинские войска лишились одного танка, пяти боевых бронированных машин, шестнадцати артиллерийских установок, пятнадцати складов с боеприпасами, а также тринадцати средств радиоэлектронной борьбы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.