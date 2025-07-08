В Ростове-на-Дону на улице Орской, рядом с торговым центром «Меркурий», вспыхнул мощный пожар, охвативший мебельный цех и складские помещения. Огонь стремительно распространился на площади 2 200 квадратных метров, а густой черный дым был виден из разных частей города. Это уже второй крупный пожар в Ростове за год — первый был в ТЦ «Галерея Астор» в марте. URA.RU в своем материале рассказывает, что происходит на месте возгорания рядом с торговым центром «Меркурий».
Пожар в Ростове: масштабы катастрофы
Возгорание произошло на улице Орской, 31, в складском помещении и прилегающем офисном здании, где располагался мебельный цех. В этом же районе находится крупнейший городской ТЦ «Меркурий». По данным telegram-канала «Это Ростов новости», это сильнейший пожар на указанной улице.
Отмечается, что пламя быстро распространилось, охватив территорию площадью 2 200 квадратных метров. Густые клубы черного дыма поднялись над Северным микрорайоном, их было видно даже из центра города. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что здание полностью объято огнем, а территорию рядом заволокло дымом.
Местные жители сообщили, что перед началом пожара слышали звуки взрывов. Они утверждают, что хлопки раздались непосредственно перед тем, как пламя начало охватывать здание.
Директор ТЦ «Меркурий» Игорь Пономарев уточнил порталу 161.RU, что сам торговый центр не пострадал. По его словам, пожар затронул только складской комплекс поблизости.
Что говорят в МЧС о случившемся
На место ЧП оперативно прибыли силы МЧС. По данным Главного управления министерства по Ростовской области, в ликвидации пожара задействованы 53 человека, включая 44 профессиональных огнеборцев, и 19 единиц техники, среди которых автолестницы и мощные пожарные машины. Основные усилия направлены на предотвращение распространения огня на соседние здания, включая близлежащий ТЦ «Меркурий». Пострадавших и погибших нет.
Предварительная причина пожара
Согласно предварительной информации от МЧС, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Однако обстоятельства произошедшего все еще выясняются.
Мартовский пожар в ТЦ «Галерея Астор»
В центре Ростова 24 марта текущего года загорелся торговый центр «Галерея Астор» на Буденновском проспекте. Пожар начался около 5:30 утра по местному времени из-за короткого замыкания в вывеске на фасаде, охватив 800 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу соседней пятиэтажки, где было эвакуировано 15 человек. К 8:00 пожарные локализовали возгорание на общей площади 1 100 квадратных метров. Раненых среди местного населения не было, но фасад ТЦ, люксовые бутики, фитнес-клуб и рестораны серьезно пострадали.
Глава Ростова Александр Скрябин сообщил, что жильцов затронутой огнем пятиэтажки эвакуировали в пункты временного размещения. Прокуратура начала проверку соблюдения пожарной безопасности, а врио губернатора Юрий Слюсарь поручил обследовать все ТЦ и рынки города. В результате этого были выявлены нарушения в ряде объектов, что привело к усилению контроля за пожарной безопасностью.
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