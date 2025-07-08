С начала 2025 года сертификаты на материнский капитал были выданы 341 тысяче российских семей, сообщили в Соцфонде РФ. Эта программа по-прежнему считается одной из основных государственных мер поддержки семей с детьми. Подчеркивается, что сейчас право на получение сертификата возникает уже при рождении первого ребенка.
В случае появления в семье первого ребенка родители могут рассчитывать на выплату в размере 690,2 тысячи рублей. При рождении второго ребенка государственная поддержка составляет почти 222 тысячи рублей. Если же семья оформляет материнский капитал непосредственно на второго ребенка, общая сумма выплаты достигает 912,2 тысячи рублей. Какие еще новые меры поддержки положены российским семьям — в материале URA.RU.
Материнский капитал
Помимо основных способов использования маткапитала, таких как улучшение жилищных условий и оплата образования детей, семьи имеют возможность получать ежемесячные выплаты, размер которых соответствует детскому прожиточному минимуму. В 2024 году средний размер такой выплаты по России составляет 17,2 тысячи рублей на одного ребенка в месяц. Оформить выплату из средств материнского капитала можно на каждого ребенка в возрасте до трех лет, включая первого, а также одновременно с единым пособием, если семья обладает правом на обе меры поддержки.
Поддержка до рождения и с первых дней
Государственная поддержка семей начинается еще до появления ребенка на свет. Все женщины, находящиеся в декретном отпуске и официально трудоустроенные, имеют право на получение соответствующего пособия по беременности и родам. В этом году уже более 382 тысяч будущих матерей оформили такие выплаты.
После рождения ребенка Соцфонд производит выплату единовременного пособия, оформить которое могут как мать, так и отец новорожденного. С января текущего года такое пособие получили 518 тысяч родителей. Аналогичная выплата предусмотрена и для семей, усыновивших ребенка. Базовый размер пособия, как и в случае рождения, составляет 26,9 тысячи рублей. С начала года эта помощь предоставлена почти на 16 тысяч усыновленных детей.
В случаях, когда в семью принимают ребенка старше семи лет либо ребенка с инвалидностью, Соцфонд увеличивает сумму выплаты до 205,9 тысячи рублей. Повышенное пособие также назначается при одновременном усыновлении нескольких детей, являющихся друг другу братьями или сестрами.
Единое пособие
Фонд осуществляет выплату единого пособия семьям с низким уровнем дохода, ожидающим пополнения. В 2025 году средний размер такой выплаты для будущих матерей по России варьируется от 9,7 до 19,3 тысячи рублей. С начала года поддержкой уже воспользовались 289 тысяч беременных женщин.
После рождения ребенка семья имеет право продолжать получать единое пособие до достижения ребенком 17-летнего возраста. На сегодняшний день размер выплаты составляет от 8,6 до 17,2 тысячи рублей в зависимости от региона. С января 2025 года Соцфонд предоставил единое пособие на 11 миллионов детей.
Уход за ребенком
В период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, семье предоставляется соответствующее пособие. Для официально трудоустроенных граждан размер выплаты составляет от 10,1 тысячи до 68,9 тысячи рублей, тогда как для родителей, не имеющих работы, сумма фиксирована и равна 10,1 тысячи рублей. Неработающие матери и отцы могут выбрать между этими пособием и единым пособием. С начала 2025 года выплату по уходу за ребенком до полутора лет получили 1,3 миллиона семей.
Допподдержка
Родители, занятые на работе неполный рабочий день и осуществляющие уход за детьми с инвалидностью или инвалидами с детства I группы, могут получать ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей через Соцфонд. Кроме того, организация назначает пенсии и различные пособия непосредственно детям-инвалидам. Родители также вправе использовать средства маткапитала для приобретения товаров, необходимых для реабилитации ребенка с инвалидностью.
Семьи военнослужащих также имеют право на ряд выплат, предоставляемых фондом. В частности, беременным женам военнослужащих по призыву выплачивается единовременное пособие, сумма которого в настоящее время составляет 39 тысяч рублей. После рождения ребенка супруге военнослужащего назначается ежемесячное пособие в размере 17 тысяч рублей.
Нововведения для многодетных семей
В настоящее время подготовлен законопроект, предусматривающий зачисление периода ухода за всеми детьми многодетных матерей в страховой стаж без каких-либо ограничений. На сегодняшний день действующее законодательство устанавливает максимальный срок такого стажа — шесть лет, что соответствует уходу за четырьмя детьми. Новая инициатива также предполагает начисление пенсионных коэффициентов за каждого ребенка, включая пятого, шестого и последующих.
Кроме того, предлагается установить норму, приравнивающую матерей-героинь, воспитавших десять и более детей, к Героям Труда. Эти женщины смогут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату, размер которой сейчас составляет 72 тысячи рублей.
На 2025 год объем выплат фонда для семей с детьми запланирован в размере 2,3 триллиона рублей. Все виды детских пособий назначаются родителям по принципу социального казначейства: для их получения достаточно подать электронное заявление, после чего все необходимые сведения специалисты получают и проверяют посредством государственных информационных систем.
Поддержка многодетных семей — приоритет
Президент России Владимир Путин выделил поддержку многодетных и крепких семей в качестве одного из главных приоритетов государственной политики. Глава РФ подчеркнул, что содействие развитию многодетных семей является стратегически важной задачей, напрямую связанной с будущим российского народа.
Путин также отметил необходимость продолжения эффективной реализации демографических, экономических и социальных программ. Он призвал к дальнейшему укреплению сотрудничества между органами власти различного уровня, а также общественными и религиозными структурами.
Семейная налоговая выплата в 2026 году
С 2026 года на территории России будет введена новая мера поддержки — семейная налоговая выплата, сообщила замред правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, средний размер этой выплаты составит от 56 до 189 тысяч рублей в год. Конкретная сумма будет определяться исходя из количества несовершеннолетних детей в семье, а также размера уплаченного за год налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Выплата будет рассчитываться как 7% от общей суммы НДФЛ, внесенной семьей за календарный год.
Право на получение семейной налоговой выплаты получат семьи, в которых воспитываются двое и более детей. Для оформления выплаты необходимо соблюдение ряда условий:
- среднедушевой доход семьи должен быть ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в регионе проживания;
- имущественное положение семьи должно соответствовать установленным критериям;
- отсутствие у заявителя задолженности по алиментам.
Начисление и выплата средств будут осуществляться по итогам завершенного года, начиная с 2026 года на основании данных за 2025 год. Получателями смогут стать только те семьи, которые официально уплачивают НДФЛ и соответствуют всем предъявляемым требованиям.
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