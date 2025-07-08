08 июля 2025

В Екатеринбурге продают легендарный внедорожник за 4,5 миллиона рублей. Фото

В Екатеринбурге продают Nissan Patrol Y60 с двигателем Toyota
© Служба новостей «URA.RU»
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Nissan Patrol считается культовым внедорожником
Nissan Patrol считается культовым внедорожником Фото:

В Екатеринбурге выставлен на продажу редкий внедорожник Nissan Patrol Y60 1993 года выпуска с двигателем Toyota. Автомобиль прошел комплексную реставрацию и продается за 4,5 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.

«По автомобилю было проведено большое количество работ. Снимали кузов (пескоструйная и антикоррозийная обработка и новый окрас), рама тоже обрабатывалась и делалась антикоррозийная обработка. Подвеска перебрана с заменой расходников. В процессе реставрации салон был полностью обновлён, перетянут качественным материалом (велюр)... Установлен надёжный бензиновый двигатель Toyota 2UZ-FЕ 4,7л», — написано в объявлении.

По словам продавца, в ходе реставрации была установлена автоматическая коробка передач, прошедшая полную диагностику. Все изменения официально внесены в документы автомобиля.

Nissan Patrol Y60 считается одним из самых уважаемых внедорожников в истории. Это была первая модель линейки с полноценной пружинной подвеской и постоянным полным приводом, а прочная рама и мосты сделали его любимцем экспедиций, геологов, военных и оффроуд-энтузиастов по всему миру. Со временем Y60 приобрел статус культового автомобиля, который ценится среди коллекционеров и энтузиастов классических внедорожников.

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В Екатеринбурге выставлен на продажу редкий внедорожник Nissan Patrol Y60 1993 года выпуска с двигателем Toyota. Автомобиль прошел комплексную реставрацию и продается за 4,5 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. «По автомобилю было проведено большое количество работ. Снимали кузов (пескоструйная и антикоррозийная обработка и новый окрас), рама тоже обрабатывалась и делалась антикоррозийная обработка. Подвеска перебрана с заменой расходников. В процессе реставрации салон был полностью обновлён, перетянут качественным материалом (велюр)... Установлен надёжный бензиновый двигатель Toyota 2UZ-FЕ 4,7л», — написано в объявлении. По словам продавца, в ходе реставрации была установлена автоматическая коробка передач, прошедшая полную диагностику. Все изменения официально внесены в документы автомобиля. Nissan Patrol Y60 считается одним из самых уважаемых внедорожников в истории. Это была первая модель линейки с полноценной пружинной подвеской и постоянным полным приводом, а прочная рама и мосты сделали его любимцем экспедиций, геологов, военных и оффроуд-энтузиастов по всему миру. Со временем Y60 приобрел статус культового автомобиля, который ценится среди коллекционеров и энтузиастов классических внедорожников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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