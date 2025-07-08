В Екатеринбурге выставлен на продажу редкий внедорожник Nissan Patrol Y60 1993 года выпуска с двигателем Toyota. Автомобиль прошел комплексную реставрацию и продается за 4,5 миллиона рублей. Объявление о продаже появилось на сайте Avito.
«По автомобилю было проведено большое количество работ. Снимали кузов (пескоструйная и антикоррозийная обработка и новый окрас), рама тоже обрабатывалась и делалась антикоррозийная обработка. Подвеска перебрана с заменой расходников. В процессе реставрации салон был полностью обновлён, перетянут качественным материалом (велюр)... Установлен надёжный бензиновый двигатель Toyota 2UZ-FЕ 4,7л», — написано в объявлении.
По словам продавца, в ходе реставрации была установлена автоматическая коробка передач, прошедшая полную диагностику. Все изменения официально внесены в документы автомобиля.
Nissan Patrol Y60 считается одним из самых уважаемых внедорожников в истории. Это была первая модель линейки с полноценной пружинной подвеской и постоянным полным приводом, а прочная рама и мосты сделали его любимцем экспедиций, геологов, военных и оффроуд-энтузиастов по всему миру. Со временем Y60 приобрел статус культового автомобиля, который ценится среди коллекционеров и энтузиастов классических внедорожников.
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