После публикации посольства Германии в Москве, в которой на иллюстрации послевоенных границ Европы был неправильно изображен государственный флаг СССР, дипломатическому представительству ФРГ необходимо было бы извиниться. Об этом в своем telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас публикация удалена, но мы обязаны понять мотивацию немецких дипломатов, что конкретно ими двигало. Как бы то ни было, извинения за такое в год 80-летия Победы над нацизмом были бы, мягко говоря, не лишними», — заявила Захарова. По словам официального представителя МИД, в посте немецкого диппредставительства был использован «некий гибрид полотнища Третьего рейха и символа запрещенной экстремистской организации НБП» вместо советского государственного флага.
По сведениям издания «Царьград», соответствующая публикация появилась в официальном telegram-канале посольства Германии и была посвящена 80-й годовщине создания земель Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия в советской оккупационной зоне. Флаги США, Великобритании и Франции также присутствовали на карте, но они были представлены в подлинном виде, без изменений.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях. И имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.
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