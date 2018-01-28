Трамп не нашел времени для встречи с Порошенко в Швейцарии

Президент США Дональд Трамп не смог встретиться на полях Всемирного экономического форума в Давосе с украинским лидером Петром Порошенко из-за нехватки времени. Об этом в своем Twitter рассказала американская журналистка Маргарет Бреннан.
По ее словам, Трамп хотел провести встречу с Порошенко, но был вынужден уехать в Вашингтон, поэтому беседа была поручена госсекретарю Рексу Тиллерсону. «Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с президентом Украины Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтон», — приводит «Газета.ру» слова Бреннан.
О том, что в Давосе запланирована встреча Трампа и Порошенко ранее сообщил украинский министр иностранныйх дел Павел Климкин. Позже в Белом доме сказали, что разговоры не запланированы, хотя президенты могут увидеться на одном из мероприятий форума.