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30 января 2018
16:09  30 января 2018 2

Путин проводит встречу с доверенными лицами. ВИДЕО

XVII съезд партии
Президент может представить детали своей предвыборной программыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Глава государства и кандидат на выборах 2018 года Владимир Путин проводит встречу с доверенными лицами. Она транслируется в режиме онлайн. Ожидается, что сегодня, 30 января, президент РФ даст поручения поддержавшим его на выборах гражданам и ответит на их вопросы.

Также российский лидер прокомментирует публикацию так называемого «кремлевского списка», разработанного Минфином США, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. По данным на 29 января, доверенными лицами Владимира Путина стали 413 человек. Сегодня стало известно, что Центризбирком зарегистрировал еще 62 человека. Их фамилии пока не назывались.

Ранее «URA.RU» писало о том, что сегодня на мероприятии действующий президент может представить детали своей предвыборной программы. Путин отметил, что с помощью встречи хочет «придать доверенным лицам моральный импульс».

Видео: Кремлин Маша, «ВКонтакте»

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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