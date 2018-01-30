В Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Юргамышского района, которого обвиняют в совершении четырех преступлений сексуального характера в отношении собственного сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК РФ.
Как уточнили в ведомстве, в 2014—2015 годах зауралец у себя дома, пока остальные члены семьи отсутствовали, неоднократно совершал в отношении сына 2006 года рождения иные действия сексуального характера, понимая, что из-за малолетства ребенок не сможет оказать ему сопротивления.
На период следствия мужчину заключили под стражу, в ближайшее время он предстанет перед судом. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.