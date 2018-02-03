Пермские двигатели для самолетов «Аэрофлота» раскритиковали в соцсетях

Авиакомпания «Аэрофлот» подписала контракт с Ростехом на приобретение 50 российских самолетов МС-21. Самолеты предоставит «дочка» госкорпорации — лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис». Половина воздушных судов будет поставляться с американскими двигателями Pratt & Whitney, а другая — с пермскими ПД-14. Однако пермяки удивлены: двигатели еще не готовы для поставок, но уже сейчас известно, что они проиграют технике из США.
Новость о покупке пермских и американских двигателей, о которых пишет РБК, возмутила пользователей соцсетей. «Надеюсь, у них в хвосте ничего не будет постукивать, как у новой «Весты», «США нам санкции, а мы у них — двигатели», «100 миллионов долларов за самолет! За эти деньги можно купить Boeing или Airbus», — пишут в паблике «МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ» во «ВКонтакте».
«Лучшие в мире двигатели PW1400G с такими на международном рынке МС-21 встретят охотнее, чем с ПД-14… ПД-14 еще не вышел, а уже уступает им по топливной эффективности. Так что для заказчиков PW будет предпочтительнее, а „Аэрофлот“ на наших летать будет скорее всего», — утверждают знатоки.
«Аэрофлот» получит первые самолеты в 2020 году. Сумма контракта составляет 5 миллиардов долларов, а платежи будут осуществляться из собственных средств компании. Сейчас авиаперевозчик имеет самый большой парк самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), состоящий из 37 машин. В результате обновления «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом МС-21, говорится в сообщении компании.