Работников избиркомов ждет бессонная ночь
Члены избирательных комиссии в Пермском крае после закрытия участков приступили к обработке бюллетеней. Сначала надо учесть неиспользованные листки для голосования, не забыть про голосовавших на дому и т.д. Работы много. Наш корреспондент стал Свиделем начала подсчета на участке №3107 в Перми.
Напомним, голосование завершилось в 20:00. В этом году отмечена рекордная явка избирателей и отсутствие жалоб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!