В Пермском крае началась обработка бюллетеней на выборах губернатора.

Работников избиркомов ждет бессонная ночь
Члены избирательных комиссии в Пермском крае после закрытия участков приступили к обработке бюллетеней. Сначала надо учесть неиспользованные листки для голосования, не забыть про голосовавших на дому и т.д. Работы много. Наш корреспондент стал Свиделем начала подсчета на участке №3107 в Перми.

Напомним, голосование завершилось в 20:00. В этом году отмечена рекордная явка избирателей и отсутствие жалоб.

