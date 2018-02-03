Российские военные уничтожили 30 боевиков в отместку за сбитый штурмовик

В результате группового удара высокоточным оружием по району, занимаемому запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб уничтожено 30 боевиков. По информации, распространенной российским Министерством обороны, именно оттуда была выпущена ракета, которой был сбит штурмовик Су-25.
«По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием, — приводит сообщение Минобороны РИА Новости. — По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры».
Напомним, российский штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в субботу, 3 февраля в районе населенного пункта Масеран. Как ранее сообщало «URA.RU», пилот успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами. Несмотря на то, что марка ПЗРК, из которого был поражен российский самолет, не приводится, это может быть комплекс «Игла-1М»: по информации CIT, несколько дней назад один из протурецких отрядов, оппозиционных Дамаску сообщал, что данные ПЗРК были захвачены у курдов на севере Сирии.