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04 февраля 2018
03 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:48  03 февраля 2018 0

Российские военные уничтожили 30 боевиков в отместку за сбитый штурмовик

Террористы первыми выложили в Сеть кадры уничтожения российского самолетаФото: скриншот видео в сети Twitter
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В результате группового удара высокоточным оружием по району, занимаемому запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб уничтожено 30 боевиков. По информации, распространенной российским Министерством обороны, именно оттуда была выпущена ракета, которой был сбит штурмовик Су-25.

«По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием, — приводит сообщение Минобороны РИА Новости. — По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры».

Напомним, российский штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) в субботу, 3 февраля в районе населенного пункта Масеран. Как ранее сообщало «URA.RU», пилот успел катапультироваться, однако погиб в бою с террористами. Несмотря на то, что марка ПЗРК, из которого был поражен российский самолет, не приводится, это может быть комплекс «Игла-1М»: по информации CIT, несколько дней назад один из протурецких отрядов, оппозиционных Дамаску сообщал, что данные ПЗРК были захвачены у курдов на севере Сирии.

Евгений Александров
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