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07 февраля 2018
06 февраля 2018
05 февраля 2018
13:09  07 февраля 2018 1

Специальная комиссия продолжает турне по ХМАО. Мэры отчитываются перед выборами президента

Пресс-конференция главы Нижневартовска Тихонова Василия, тихонов василий
Глава Ханты-Мансийска уже отчитался перед кураторами, теперь очередь мэра Нижневартовска Василия ТихоноваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийске прошло закрытое совещание, на котором представители регионального штаба избирательной президентской кампании заслушали отчет главы города Максима Ряшина, который также возглавляет городской штаб по подготовке президентских выборов. Теперь делегация направилась в Нижневартовск на аналогичный разговор с мэром Василием Тихоновым. Об этом 7 февраля «URA.RU» сообщили источники в правительстве ХМАО.

По данным инсайдеров, Максим Ряшин удачно отчитался о готовности к проведению выборов, а также о планах повышения активности избирателей. Именно обеспечение высокой явки является главной задачей, поставленной перед руководителями муниципальных штабов — в Югре эти должности занимают мэры.

Источник добавил, что работа в Ханты-Мансийске прошла 6 февраля, а 7 февраля ответственный за выборы в регионе вице-губернатор Алексей Шипилов и окружного парламента — Борис Хохряков отправились в Нижневартовск.

Такие же совещания, добавим, планируются во всех муниципалитетах региона. По информации источников, конкретного графика пока нет, но ключевые территории, которым будет уделяться отдельное внимание, —Нижневартовск, Нягань, Нефтеюганск и Советский район. Ранее «URA.RU» сообщало, что кураторы избирательной президентской кампании уже посетили Сургут с аналогичной ревизией.

Игорь Волосин
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