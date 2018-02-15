14:52 15 февраля 2018 0

У мэра Сургута Вадима Шувалова забрали деньги, которые хотели потратить на развитие парка в центре города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте депутаты заморозили 28 млн рублей, которые планировалось потратить на развитие парка «За Саймой» в центре города. Решение принято в четверг, 15 февраля, на заседании городской Думы. Деньги перевели в резерв.

Решение о заморозке финансирования принято из-за резонансного скандала с вырубкой Ботанического сада. Осенью 2017 года несколько редких деревьев были уничтожены из-за начавшихся в парке работ. Ранее местные активисты даже угрожали главе Сургута Вадиму Шувалову началом протестной акции с целью отправить в отставку действующую администрацию. Позднее власти пообещали общественникам, что Ботаническому саду придадут статус регионального, а все работы там будут заморожены. Как сообщало «URA.RU», это заявление мэр должен был сделать совместно с депутатами, но в итоге депутаты приняли другое решение.

При этом в самой думе мнения о судьбе Ботанического сада разделились. Ряд народных избранников выступил на стороне администрации, считая, что этот объект по сути не существует и только мешает развитию города. По информации источников «URA.RU», некоторые депутаты не верят, что заморозка денег спасет парк. «На развитие парка не обязательно тратить бюджетные деньги, тем более, что и сумма не такая большая. Могут отдать в ГЧП или концессию, поэтому нужно внимательно следить за действиями мэрии», — считает источник в думе города.

Напомним, в Сургуте в самом начале конфликта вокруг Ботанического сада появилась версия, что в парке «За Саймой» власти намерены начать коммерческое строительство. Жители объединились для того, чтобы отстоять парк.