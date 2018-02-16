В Зауралье нашли способ вытащить из долгов важнейший вуз

13:31 16 февраля 2018 5

На начало 2018 года академия задолжала кредитором почти 150 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области на базе КГСХА им. академика Мальцева планируют создать центр аграрного образования УрФО. Такую возможность обсудил глава региона Алексей Кокорин на встрече с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018».

Предполагается, что благодаря этой инициативе федеральное финансирование академии может быть увеличено. Как подчеркивают в пресс-службе губернатора Курганской области, Зауралье является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов Урала. Область специализируется на производстве зерновых культур, овощей, картофеля. Доля этих видов продукции сельского хозяйства в соответствующих объемах по УрФО составляет от 11,9% до 32,1%.

Кадры для аграрного сектора по 14 специальностям и направлениям готовит Курганская сельскохозяйственная академия (КГСХА), учредителем которой является федеральный Минсельхоз. На начало 2018 года сумма кредиторской задолженности вуза составляет 143 млн рублей.