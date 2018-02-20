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Главные новости Челябинской области
17:18  20 февраля 2018 0

К школе на Урале подбросили реактивный снаряд. ФОТО

Копейск Челябинск, копейск знак
Всех учащихся школы № 6 распустили по домамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Копейске в Челябинской области срочно распустили всех учеников средней школы № 6 по домам после того, как на ее территории обнаружили реактивный снаряд. К школе выдвинулись сотрудники полиции, ФСБ, МЧС и скорой помощи.

«Возле здания школы обнаружен неуправляемый реактивный снаряд. Саперы проверили его. Оказалось, что это пустая труба НУРСа без начинки, не представляющая угрозы для окружающих», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

НУРС кто-то подбросил к стене школы
Фото: Соцсеть

Александр Лукманов
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