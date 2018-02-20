Всех учащихся школы № 6 распустили по домам
В городе Копейске в Челябинской области срочно распустили всех учеников средней школы № 6 по домам после того, как на ее территории обнаружили реактивный снаряд. К школе выдвинулись сотрудники полиции, ФСБ, МЧС и скорой помощи.
«Возле здания школы обнаружен неуправляемый реактивный снаряд. Саперы проверили его. Оказалось, что это пустая труба НУРСа без начинки, не представляющая угрозы для окружающих», — сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.
НУРС кто-то подбросил к стене школы