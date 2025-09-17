17 сентября 2025

Стали известны подробности падения человека с 22 этажа в ЖК «Манхэттен» в Челябинске

Погибшим в ЖК «Манхэттен» в Челябинске оказался 22-летний парень
© Служба новостей «URA.RU»
Выпавшим из окна в ЖК «Манхэттен» в Челябинске оказался 22-летний парень, который снял квартиру за несколько часов до гибели. Об этом сообщил источник. 

«Парень заселился в квартиру за несколько часов до гибели. Квартира сдавалась посуточно», — пишет сайт «74.ру» со ссылкой на источник. 

Погибшему было 22 года. Он выпал из окна квартиры на 22-м этаже. По данным СК, в произошедшем криминала нет. 

ЧП произошло в доме на улице Героя России Яковлева около четырех утра. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

