Травмирование ребенка на акробатике в Магнитогорске дошло до Бастрыкина

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о травмировании ребенка на секции по акробатике в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В соцмедиа сообщается, что в Магнитогорске школьница получила травмы в результате действий тренера по акробатике. Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Инцидент произошел в секции воздушной акробатики в Магнитогорске. Девочка получила травму во время тренировки на растяжку. Ученица просила тренера остановиться, но та продолжала упражнение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!