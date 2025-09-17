В Челябинске подростки получили битой за то, что стояли возле подъезда. Неизвестный мужчина приставил револьвер к шее парня и «предупредительно» похлопал битой его друзей, сообщили URA.RU очевидцы. В полиции факт произошедшего подтвердили.
«Мужчина вышел из подъезда и стал угрожать расправой подросткам, которые пришли поздравить подругу с днем рождения. Человек приставил револьвер к шее парня и „предупредительно“ похлопал битой его друзей, в том числе девушку», — сообщили URA.RU читатели.
Инцидент произошел около подъезда №2 по Университетской набережной, 60. Произошедшее попало на камеры домофона.
В полицию заявлений по данному факту не поступало, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Челябинску. «Сотрудники в инициативном порядке организовали проверку и в данный момент устанавливают его участников», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!