17 сентября 2025

В Челябинске парень и девушка получили битой за то, что стояли у подъезда

В Челябинске подростки получили битой за то, что стояли возле подъезда. Неизвестный мужчина приставил револьвер к шее парня и «предупредительно» похлопал битой его друзей, сообщили URA.RU очевидцы. В полиции факт произошедшего подтвердили.

«Мужчина вышел из подъезда и стал угрожать расправой подросткам, которые пришли поздравить подругу с днем рождения. Человек приставил револьвер к шее парня и „предупредительно“ похлопал битой его друзей, в том числе девушку», — сообщили URA.RU читатели. 

Инцидент произошел около подъезда №2 по Университетской набережной, 60. Произошедшее попало на камеры домофона. 

В полицию заявлений по данному факту не поступало, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Челябинску. «Сотрудники в инициативном порядке организовали проверку и в данный момент устанавливают его участников», — сообщили URA.RU в ведомстве.  

