Троицкий тяжелоатлет стал единственным депутатом от «Новых людей» на выборах

На муниципальных выборах в Челябинской области один из 428 кандидатов от партии «Новые люди» стал депутатом. Об этом информирует сайт облизбиркома.
«Иван Андрющенко от партии „Новые люди“ избран депутатом горсобрания Троицка по избирательному округу № 7. За Андрющенко проголосовало 655 избирателей, за кандидата от „Единой России“, директора городского центра социального обслуживания Марину Гуменюк — 408 избирателей», — сообщает сайт избиркома.
Андрющенко 36 лет. Он является индивидуальным предпринимателем, родился и живет в Троицке. На странице Андрющенко в соцсетях сообщается, что он мастер спорта в различных дисциплинах тяжелой атлетики, а также кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. Он руководит учебным центром «Развитие» и фитнес-клубом «Светлана».
По информации облизбиркома, реготделение партии «Новые люди» выдвинуло на муниципальные выборы в регионе 428 кандидатов. При этом физически людей было меньше, поскольку ряд представителей партии выдвинулись в депутаты нескольких территорий. В итоге представителям партии достался один мандат муниципального депутата.
