17 сентября 2025

Троицкий тяжелоатлет стал единственным депутатом от «Новых людей» на выборах

Иван Андрющенко стал депутатом в Троицке
На муниципальных выборах в Челябинской области один из 428 кандидатов от партии «Новые люди» стал депутатом. Об этом информирует сайт облизбиркома.

«Иван Андрющенко от партии „Новые люди“ избран депутатом горсобрания Троицка по избирательному округу № 7. За Андрющенко проголосовало 655 избирателей, за кандидата от „Единой России“, директора городского центра социального обслуживания Марину Гуменюк — 408 избирателей», — сообщает сайт избиркома.

Андрющенко 36 лет. Он является индивидуальным предпринимателем, родился и живет в Троицке. На странице Андрющенко в соцсетях сообщается, что он мастер спорта в различных дисциплинах тяжелой атлетики, а также кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. Он руководит учебным центром «Развитие» и фитнес-клубом «Светлана».

По информации облизбиркома, реготделение партии «Новые люди» выдвинуло на муниципальные выборы в регионе 428 кандидатов. При этом физически людей было меньше, поскольку ряд представителей партии выдвинулись в депутаты нескольких территорий. В итоге представителям партии достался один мандат муниципального депутата.

По числу выдвинутых кандидатов «Новые люди» стали второй политической силой в регионе
