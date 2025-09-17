17 сентября 2025

Подросток на электросамокате пострадал в аварии в Челябинске

Авария произошла во дворе по улице Мамина
Авария произошла во дворе по улице Мамина

В Челябинске 14-летнего мальчика на электросамокате сбила машина около дома №59 по улице Мамина. Пострадавший получил травмы, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«ДТП произошло около дома № 59 по улице Мамина. По предварительным данным, 43-летний водитель за рулем автомобиля „Ссанг Йонг“ сбил мальчика, когда тот ехал на электросамокате „Юрент“. В аварии подросток получил телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

С начала 2025 года на территории города Челябинска зарегистрировано 64 ДТП с участием несовершеннолетних водителей СИМ. Без пострадавших не обошлось в 31 аварии, в 11 из них травмы получили несовершеннолетние.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ранее одобрили законопроект о штрафах за нарушение правил благоустройства для владельцев электросамокатов и граждан, которые ими пользуются. Максимальный размер штраф составляет 100 тысяч рублей. За что теперь в Челябинске можно получить штраф, катаясь на самокате — подробнее на URA.RU.

