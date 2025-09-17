Заморозки в Челябинской области задержатся еще на сутки

В Челябинской области продолжатся заморозки — в ночь на 19 сентября в регионе ожидается до двух градусов мороза. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«19 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, в горах и низинах до одного градуса выше ноля, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы до двух градусов мороза, днём 16-21 градус тепла», — уточнили метеорологи.
В пятницу в регионе будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, порывы могут достигать десяти метров в секунду. В горах вероятны туманы. В Челябинске ночью 5-7 градусов тепла, днем до 18-20 градусов.
Из-за заморозков в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Понижение ночных температур ниже нулевой отметки уже фиксировалось в начале сентября.
