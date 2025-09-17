Челябинцам осталось 2,5 года для освоения земельных участков

Жителям Челябинской области осталось два с половиной года для того, чтобы убрать мусор, выкосить траву и достроить или снести старые здания. В противном случае земельный участок будет передан другим владельцам. О тонкостях перехода права собственности рассказал замруководителя Управления Росреестра по Челябинской области Евгений Бабич на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада-Пресс».
«Земля является невосполняемым и ценным ресурсом и нужно относиться к ней бережно и эффективно. Заросшие, замусоренные участки с разрушенными зданиями — источник пожарной опасности и антисанитарии, это негативно сказывается на облике каждого населенного пункта. С 1 марта 2025 года определен трехлетний срок для освоения земельных участков», — отметил Бабич. В данный момент количество заброшенных участков в Челябинской области подсчитать очень сложно.
В Челябинской области с 1 сентября вступили в силу изменения законодательства, утвержден перечень признаков неиспользования земельных участков в населенных пунктах, садовых и огородных участков. За оставшиеся два с половиной года на участке нужно убрать мусор и стройматериалы, выкосить сорную траву, подрезать кустарники и убрать деревья, решить проблемы с влажностью и исправить разрушенные строения, чтобы землю можно было использовать по целевому назначению. В противном случае владельцы участков получат документы об изъятии участка через суд.
Как уточнил представитель Союза садоводов России, юрист по садовым делам Олег Канаев, проблема неиспользуемых участков стоит очень остро и давно. Таких участков порядка 10% в каждом садовом товариществе, и если в популярных кооперативах их стараются выкупить соседи, то в отдаленных территориях их число может достигать 50%. Канаев отметил, что соседи и руководство каждого СНТ активно заинтересованы в разработке и использовании каждого участка, так как новые владельцы приводят территорию в порядок и платят не только взносы, но и налоги. Однако проблема реализации изменений в законодательстве заключается в том, что основная часть заброшенных земель, то есть порядка 95%, не имеют владельцев.
«В Росреестре у ранее учтенных участков может не быть сведений о правообладателях либо участки могут попросту не иметь информации: нет ни оригиналов, ни копий актов о приватизации либо владелец давно умер», — отметил Канаев. Он добавил, что механизм перевода таких участков в собственность муниципалитета также нуждается в доработке.
Кроме того, по словам Канаева, есть участки в заболоченном состоянии, заброшенные более 20 лет назад, заросшие деревьями. Даже при переводе таких участков в муниципалитет будет очень сложно найти этим землям новых собственников. Он выразил надежду, что благодаря изменениям в законодательстве у каждого участка будет определен ответственный хозяин.
