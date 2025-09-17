Высокопоставленную чиновницу из Коркино будут судить за злоупотребления

Начальницу управления муниципальным имуществом и земельных отношений Коркинского муниципального округа будут судить за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
«С февраля по ноябрь 2022 года обвиняемая в связи с необходимостью приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также жильцов аварийных домов, используя свои полномочия вопреки интересам службы, дала незаконное указание подчиненным сотрудникам о заключении контрактов по поддельным документам с единственным застройщиком по явно завышенной сумме. В результате Коркинскому району причинен ущерб в размере более двух миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе управления.
В пресс-службе прокуратуры добавили, что ведомство подготовило иск к обвиняемой о возмещении причиненного ущерба. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Челябинской области.
На автомобиль марки Toyota RAV4 стоимостью более 2,4 млн рублей, принадлежащий обвиняемой, наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Коркинский городской суд.
