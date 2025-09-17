17 сентября 2025

В челябинской семье родилось две двойни подряд

В Копейске у семьи родилась вторая двойня
В Копейске у семьи родилась вторая двойня Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в молодой семье родилась вторая двойня подряд. Старшие близнецы родились три года назад, сообщили в Госкомитете по делам ЗАГС по Челябинской области.

«17 сентября в отделе ЗАГС города Копейска поздравляли молодых родителей Максима и Ирину с замечательным и радостным событием — рождением второй двойни! Эта счастливая пара еще так молода, им всего по 24 года, а в их доме уже четверо детей, и семья официально стала многодетной», — уточнили в telegram-канале организации.

В 2021 году в семье появились первые близнецы — мальчик и девочка. В августе текущего года семья вновь стала больше: на свет появились две девочки-близняшки. Рождение двух двоен подряд в одной семье является крайне редким статистическим явлением и воспринимается как исключительное событие. Сотрудники отдела ЗАГС поздравили родителей с этим знаменательным событием, вручили свидетельства о рождении новорожденных дочерей, а также памятные подарки и поздравительный адрес в честь пополнения в семье.

