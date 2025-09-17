Челябинцы начали соглашаться на снижение зарплат ради трудоустройства

Жители Челябинской области начали чаще соглашаться на снижение зарплаты ради гарантированного трудоустройства. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы HeadHunter, уверенность соискателей в своих силах при поиске работы с начала года снизилась.
«Количество тех, кто не станет проявлять гибкость в денежных вопросах, уменьшилась за полгода на 8%. В третьем квартале она составила 50%, а в первом квартале была 58%», — заявили URA.RU в офисе HeadHunter.
Половина соискателей не согласится на снижение зарплаты, даже если такой компромисс гарантировал бы трудоустройство или сохранение уже имеющейся работы. Сложней всего работодателям придется, если попытаются убедить уменьшить зарплатные аппетиты молодых специалистов, которые уже начали активно строить карьеру. В возрасте 25 — 34 лет от такого предложения откажутся 57% кандидатов, в возрасте 35 — 44 года еще больше — 60%.
При этом реже остальных соглашаются на снижение доходов топ-менеджеры вместе с руководителями среднего звена (65%), страховые агенты (62%), специалисты из сферы автобизнеса (61%), менеджеры по закупкам (60%) и производственники (59%).
На уменьшение готовы идти 25% опрошенных. Их число с начала года выросло на 3%. Разработчики наиболее уступчивы. Среди них 41% заявил о готовности договариваться. К ним присоединились маркетологи (32%), специалисты из индустрии развлечений (32%), аграрии и юристы (по 30%). Самые молодые участники рынка труда в возрасте до 18 лет от работы тоже не станут отказываться: 46% из них склонны договариваться о вознаграждении при гарантии трудоустройства.
