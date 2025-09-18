Женщину с ребенком на руках сбил автомобиль в Челябинске, мальчику потребовалась помощь врачей

Женщину с ребенком на руках сбил автомобиль в Челябинске
Обстоятельства ДТП устанавливаются
В Челябинске автомобиль сбил женщину, которая несла на руках шестилетнего мальчика. Ребенок получил травмы, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. 

«В Челябинске 19-летний водитель за рулем автомобиля „Нива“ совершил наезд на 26-летнюю девушку, с шестилетним ребенком на руках. Мальчик получил телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла около дома №20/3 по улице Чайковского. Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются. 

В Челябинске ранее машина сбила 14-летнего мальчика на электросамокате около дома №59 по улице Мамина. Пострадавший также получил травмы, сообщили в Госавтоинспекции. 

