Челябинца на пляже оштрафовали за татуировку экстремистского движения АУЕ*

В Сочи оштрафовали жителя Челябинской области, который на пляже демонстрировал татуировку с изображением символики экстремистской организации АУЕ* («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом сообщила пресс-служба ОМВД России по федеральной территории «Сириус».
«Полицейские привлекли к ответственности мужчину за демонстрацию символики экстремистской организации. 45-летний житель Челябинской области публично демонстрировал татуировку с изображением символики экстремистской организации», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В отношении мужчины составлен протокол по части первой статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Суд признал его виновным и назначил штраф.
Аналогичные случаи ранее фиксировались в Челябинской области: в мае 2025 года Миасский городской суд оштрафовал местного жителя за публичную демонстрацию татуировок со свастикой на стадионе во время футбольного матча. Тогда мужчину также признали виновным по части первой статьи 20.3 КоАП РФ и назначили административное наказание.
