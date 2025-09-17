17 сентября 2025

Бастрыкин требует разобраться с токсичным заводом рядом с домами челябинцев

Глава СКР ждет результатов проверки челябинского токсичного предприятия
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе и итогах проверки информации о токсичном предприятии, которое негативно влияет на здоровье жителей в поселке Новосинеглазово Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«В населенном пункте Новосинеглазово Челябинской области вблизи жилых домов на протяжении нескольких лет работает промышленное предприятие, осуществляющее систематические выбросы токсичных веществ в атмосферу. Жители сообщают о негативном влиянии деятельности предприятия на состояние их здоровья, при этом многочисленные обращения в уполномоченные органы не привели к изменениям», — пишет telegram-канал СКР. Отмечается, что Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по области Константину Правосудову подготовить доклад о ходе и итогах проверки информации о токсичном предприятии. 

В связи с поступившей информацией следственное управление СК России по Челябинской области проводит процессуальную проверку. Рассмотрение данного вопроса, а также выполнение поручения председателя СК РФ находятся на контроле центрального аппарата ведомства.

Ранее жители пожаловались на вредное производство гидроизоляции для крыши, которое расположено в поселке Новосинеглазово. По их словам, они чувствуют неприятный запах, вызывающий тошноту и головную боль. По данным жителей, в производстве используются толуол и отвердитель, которые относятся к третьему классу опасности. 

