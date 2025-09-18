Власти Челябинска утвердили планировку территории на северо-западе в границах улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева и Ижевской. На территории, расположенной рядом с ЖК «Голос Кашириных», построят новый высотный жилой комплекс с детским садом и торговым комплексом (ТК). 10-этажный дом с детсадом на 170 мест возведут на месте снесенных зданий, сообщается на сайте мэрии.
«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Художника Русакова, Игнатия Вандышева, Ижевской, местного проезда в Калининском районе Челябинска, за исключением границ комплексного развития территории нежилой застройки. Считать утвержденную документацию основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается в постановлении на сайте.
Новый жилой комплекс инициатор проекта ООО «Капитал» построит рядом с ЖК «Голос Кашириных», который возводят на месте бывшего рынка. Согласно документации, площадь 10-этажного многоквартирного дома достигнет 2000 квадратных метров. Также на территории возведут магазин площадью 600 квадратных метров.
