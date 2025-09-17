17 сентября 2025

Челябинский бизнесмен планирует открыть автосервис в гаражах

Общественные обсуждения по проекту проходят с 19 сентября по 13 октября
Общественные обсуждения по проекту проходят с 19 сентября по 13 октября

В Металлургическом районе Челябинска в гаражно-строительном кооперативе «Авиатор» предприниматель Алексей Ярошенко планирует открыть автосервис. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 19 сентября по 17 октября 2025 года, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (ремонт автомобилей) зоне размещения автотранспорта. Автосервис предприниматель планирует открыть к гаражно-строительном кооперативе № 509 „Авиатор“ по адресу: улица 1, участок 144А в Металлургическом районе Челябинска», — сообщается на сайте.

В сентябре 2025 года мэрия Челябинска не разрешила бизнесмену Всеволоду Прохоренкову строить автосервис в Ленинском районе. Отказ был связан с нарушением требований федерального закона от 24 июля 2023 года о гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ. Ремонтировать машины предприниматель также собирался в гаражно-строительном кооперативе (ГСК).

