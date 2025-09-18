Что за история стоит за найденной на парковке девушкой: аналогичные случаи в России

В Академическом районе Екатеринбурга на одной из парковок была найдена девушка без сознания, одетая лишь в платье, и без нижнего белья. Территория вокруг места происшествия была оцеплена, сообщил корреспонденту URA.RU очевидец. Точные обстоятельства инцидента и состояние девушки пока не установлены. По словам читателя, возраст девушки может составлять примерно 17 лет. Правоохранители города заявили, что информация о данном случае к ним не поступала. Какие еще подобные случаи происходили в России в последние годы — в материале URA.RU.
Свердловская область
В 2024 году правоохранительные органы проводили проверку по факту обнаружения двух девушек 16-ти лет без сознания на одной из улиц Екатеринбурга. В пресс-службе городского управления МВД сообщили, что в отношении матери одной из несовершеннолетних был составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, существует версия, что причиной инцидента могла стать лекарственная интоксикация. Однако в полиции данную информацию официально не прокомментировали.
Челябинская область
В марте 2023 года в Металлургическом районе Челябинска прохожие обнаружили девушку, лежавшую на земле без сознания. У нее отсутствовали документы. Инцидент произошел на улице Северный Луч за автозаправкой. Она была доставлена в медицинское учреждение, а неравнодушные люди обратились с просьбой к родственникам откликнуться, чтобы установить ее личность. Спустя несколько часов родственники девушки связались с редакцией 74.RU и подтвердили, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Семья девушки проживает в Брединском районе. По их словам, пострадавшая арендует квартиру в Металлургическом районе и работает поваром на одном из заводов. Связаться с ней они не могли с 21 марта из-за отключенного телефона. Однако во второй половине дня 22 марта она самостоятельно вышла на связь.
Новосибирская область
Во дворе одного из жилых домов в Новосибирске были обнаружены две молодые женщины без признаков сознания: одна находилась у входа в подъезд, другая — на территории детской площадки. Как сообщил очевидец, проживающий поблизости, была незамедлительно вызвана бригада скорой помощи.
Отмечается, что обе девушки демонстрировали признаки, характерные для состояния наркотического опьянения: они не реагировали на происходящее вокруг, а их дыхание было поверхностным. Медицинским работникам удалось привести пострадавших в сознание примерно за 10 минут, однако они обе отказались от госпитализации. Не обменявшись ни единым словом, они стремительно поднялись и разошлись в противоположные стороны. Сотрудники скорой помощи остались озадачены произошедшим: у девушек не выявили ни телесных повреждений, ни признаков агрессии.
Волгоградская область
В сентябре 2025 года в Волгограде 13-летняя школьница была найдена в глубокой яме спустя три дня поисков. Отмечается, что девочка не вернулась домой после занятий 1 сентября. Когда и на следующий день она не появилась, отец обратился за помощью к правоохранительным органам.
В поисковой операции приняли участие как сотрудники полиции, так и местные жители. По словам отца школьницы, были обследованы все возможные места, где могла находиться его дочь. В ходе мероприятий добровольцы обратили внимание на заброшенное здание котельной, расположенное на улице Северный городок. Осмотрев территорию, они обнаружили школьницу в одной из ям. Девочка была жива, однако у нее были признаки обезвоживания и множественные травмы. На место происшествия прибыли медработники, которые оказали ребенку необходимую помощь и доставили ее в больницу. Обстоятельства, при которых девочка оказалась в яме, пока не уточняются. Также прокуратура начала проверку по данному факту.
